الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط

صوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن.

وصرح الناطق باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي عُقد في بغداد إن "القرار يجب ان ينفذ بالسرعة القصوى ذلك للحاجة الماسة لهذا الدعم إلى لبنان الشقيق لأنه يمر بظروف غير عادية".