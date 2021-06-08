لماذا أوقفت الـ"OTV" نقل كلمة نصرالله؟

لاحظ مراقبون أنّ قناة الـ"OTV" بادرت إلى قطع بث كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد الانتهاء من فقرته الخاصّة بتشكيل الحكومة والتي أكد خلالها "استمرار مساعدة حزب الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الهادفة لحل الأزمة الحكوميّة".

وتساءلت المصادر عن هذه الخطوة خصوصاً أن كلام نصرالله الذي تلا تلك الفقرة كان هاماً جداً إذ تطرق إلى الملفات المعيشية بشكل أساسي، فضلاً عن ملف الانتخابات النيابية المُبكرة.

بدوره، غرد مدير الاخبار والبرامج السياسية في محطة الـ"OTV" جاد ابو جودة عبر تويتر قائلاً: "الخبر المتداول حول قيام الOTV بقطع بث كلمة السيد حسن نصرالله لأسباب سياسية على علاقة بموقفه من الملف الحكومي هو من نسج خيال موقع الكتروني.. الدقائق الاخيرة لم تنقل لأسباب تتعلق بالبرمجة وهو امر عادي حصل مراراً في السابق. فاقتضى التوضيح".