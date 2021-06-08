لبنان

سرقة محتويات من إحدى المحطات الكهربائية في ضهر المغارة

Lebanon 24
08-06-2021 | 15:16
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تعرضت إحدى المحطات الكهربائية في بلدة ضهر المغارة للسرقة، حيث أقدم مجهولون على سرقة بعض محتوياتها.  
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن المحطة كانت تعرضت لسرقة كابلات الكهرباء النحاسية.
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