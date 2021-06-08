سرقة محتويات من إحدى المحطات الكهربائية في ضهر المغارة

تعرضت إحدى المحطات الكهربائية في بلدة ضهر المغارة للسرقة، حيث أقدم مجهولون على سرقة بعض محتوياتها.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن المحطة كانت تعرضت لسرقة كابلات الكهرباء النحاسية.