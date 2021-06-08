لبنان

ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-06-2021 | 22:22
A-
A+
Doc-P-831306-637587877087462740.jpg
Doc-P-831306-637587877087462740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهى الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء، بين النائب جبران باسيل و"الخليلين"، وذلك من دون أن يفضي إلى نتيجة إيجابية.
 
وقالت المصادر المواكبة للاجتماع لـ"لبنان24" أنّه "لا أجواء تفاؤلية خلال الاجتماع"، مشيرة إلى أن "العقد ما زالت قائمة أمام الملف الحكومي ولم يتم التوصل إلى أي حلول تساهم في الخروج بصيغة مقبولة من جميع الأطراف". 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:32 | 2021-06-08
18:24 | 2021-06-08
18:15 | 2021-06-08
17:54 | 2021-06-08
17:29 | 2021-06-08
17:22 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website