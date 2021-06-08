ما هي نتيجة اجتماع باسيل والخليلين هذا المساء؟

انتهى الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم الثلاثاء، بين النائب جبران باسيل و"الخليلين"، وذلك من دون أن يفضي إلى نتيجة إيجابية.

وقالت المصادر المواكبة للاجتماع لـ"لبنان24" أنّه "لا أجواء تفاؤلية خلال الاجتماع"، مشيرة إلى أن "العقد ما زالت قائمة أمام الملف الحكومي ولم يتم التوصل إلى أي حلول تساهم في الخروج بصيغة مقبولة من جميع الأطراف".