جريح بطلق ناري عن طريق الخطأ في بعلبك

نُقل المواطن (م. ح. ص.) إلى إحدى مستشفيات منطقة بعلبك، جراء إصابته بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، وسط السوق التجاري لمدينة بعلبك.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.