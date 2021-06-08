لبنان

روكز يطلق رؤية سياسية: عدم مدّ اليد للسارقين والفاسدين

Lebanon 24
08-06-2021 | 23:19
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كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": مقررات الخلوة الاكاديمية التي انعقدت برئاسة النائب العميد شامل روكز منذ اشهر في ساحل علما بعيد إطلاقه "لقاء لبنان وطني"، يبدو انها ستسلك طريقها الى التنفيذ، قبيل نهاية الاسبوع، بحيث يعقد في "بيت عنيا"ـ حريصا وعلى مدى يومي الجمعة والسبت في 11 و12 حزيران الجاري، مؤتمر غير سياسي او حزبي تحت عنوان "لبنان وطني"، بحضور رؤساء طوائف روحيين وسفراء دول كبرى ورؤساء جامعات وجمع من الاكاديميين وأهل العلم والاختصاص.

وستصدر في ختام اعمال المؤتمر توصيات مع خريطة عمل للتطبيق. وسيلقي روكز كلمة الافتتاح يركز فيها على "ان يكون المشروع مشروع حل وليس طرفاً بين اطراف ولا فريقاً ضد فريق مع التمسّك بحقّ مشروع بالشهادة للحق والحقيقة، وعدم مناصرة السارقين والفاسدين ومد اليد اليهم".

وفي المعلومات انه سيصار نتيجة المداولات، الى صوغ توصية سياسية سيطلقها النائب روكز في مؤتمر صحافي يعقده قريباً لهذه الغاية.
 
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