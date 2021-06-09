المجذوب بعد لقائه عون: نأمل نجاح الامتحانات الرسمية لأنها استحقاق وطني بامتياز

نقل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الدكتور طارق المجذوب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ظهر اليوم، "دعم رئيس الجمهورية الكامل للقطاع التربوي بكل مكوناته"، واصفا إياه ب"القطاع الحيوي للبنان الذي هو رافعة أساسية للبلد واقتصاده".واكد الوزير المجذوب انه "ستكون لدينا امتحانات رسمية لأن الأمر اساسي للبنان ومن الواجب اجراؤها"، آملا "النجاح في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز".وكان الرئيس عون استقبل الوزير المجذوب يرافقه المدير العام للوزارة الدكتور فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، وكان عرض للترتيبات التي اتخذتها الوزارة لانهاء العام الدراسي والتحضيرات الجارية لاجراء الامتحانات الرسمية.وبعد الاجتماع ادلى الوزير المجذوب بتصريح الى الصحافيين، فقال: "اطلعنا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على آلية انهاء العام الدراسي الراهن للصفوف الانتقالية، بحيث يتنهي التدريس نهاية حزيران. كذلك اطلعناه على أجواء التحضير للامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة. واضافة الى ذلك، وضعنا فخامته باجواء التحضيرات للعام الدراسي القادم بشؤونه وشجونه. وقد عبر فخامة الرئيس عن دعمه الكامل للقطاع التربوي بكل مكوناته، وشدد على دعم هذا القطاع الحيوي للبنان، والذي هو رافعة أساسية للبلد ولاقتصاده. ولا ضير من التذكير بدعم دولة رئيس مجلس النواب ودعم رئيس الحكومة للمحافظة على الشهادات الرسمية".وختم: "سيتم استكمال الملف التربوي مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة ومع الرئاسات الثلاث في القريب العاجل".وسئل: هل من تأكيد على اجراء الامتحانات الرسمية، وكيف سيتم التعاطي مع هذا الامر عمليا، في ظل جائحة "كورونا".أجاب: "الأكيد انه ستكون لدينا امتحانات رسمية، لأن الأمر اساسي للبنان، ومن الواجب اجراؤها. بالإضافة الى ذلك، فإنه يتم العمل على الآليات لتكون الأمور واضحة مع المدير العام والوحدات الإدارية والسيدة خوري، لتتأمن لدينا الأمور الصحية من وقاية وإجراءات محترمة. ونأمل انه بتعاوننا وبدعمكم الإعلامي سننجح في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز".