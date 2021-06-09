بعد تخزينهم لمادة البنزين...مفتشو الاقتصاد يجبرونهم على بيعها

ضمن حملة وزارة الاقتصاد لضبط وملاحقة عمليات الاحتكار لمادة البنزين، سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة من دوريات تابعة للمديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب محاضر ضبط بحق أربع محطات وقود في وسط ومحيط مدينة صيدا لتخزينها مادة البنزين وحجبها عن المستهلك رغم الأزمة وحاجة المواطنين لهذه المادة الاساسية.والزم مفتشو الاقتصاد هذه المحطات ب"الافراج" عن الكميات المخزنة من الوقود وتزويد المواطنين بها.