لبنان

ريفي: العلاقة بين أهلنا في الضنية وبشري أمتن من أن تهزها حادثة

Lebanon 24
09-06-2021 | 13:34
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 غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر "تويتر": "مرة جديدة نؤكد أن العلاقة بين أهلنا في الضنية وأهلنا في بشري أمتن من أن تهزها حادثة من هنا أو هناك. ‏ندعو إلى تغليب الحكمة والمنطق وإلى منع الإنجرار الى الإفتراضات الخاطئة وألاعيب الطابور الخامس، نعول على الحكماء من المنطقتين للتفاهم وحل هذه القضية المزمنة، كما ندعو السلطةالقضائية الى بت هذا القضية بأسرع ما يمكن وفقا لمنطق الحق والعدالة".
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