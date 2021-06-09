"الثنائي الشيعي" منزعج من عدم تسهيل فريق عون مهمّة التشكيل للحريري

اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "قيادات الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" باتت على إدراك أن فريق عون لا يرغب التسهيل للحريري وفي الوقت نفسه يريد عدم تحمل انسحاب الرئيس المكلف من عملية التأليف، وكلفة ذلك على الاستقرار العام، مشيرة إلى أن ما يحصل على الأرض، يصب في هذا الاتجاه"، معربة عن انزعاجها من إضاعة الوقت والمماطلة، والمضي باستمرار تقطيع الوقت، وتقاذف مسؤولية تعطيل المسار الحكومي.