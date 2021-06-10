لبنان

حمد حسن: لم نتبلغ من مصرف لبنان قيمة مالية محددة للدعم

Lebanon 24
10-06-2021 | 03:42
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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث لـ"صوت لبنان"، أن "الوزارة لم تتبلغ من مصرف لبنان قيمة مالية محددة للدعم، ولكن وفق الاتفاق ستباشر بختم كل فواتير الدواء المدققة منها، والمفقودة من السوق ليصار الى دعمها وتحريرها مباشرة من مستودعات الأدوية".

 

ولفت الى أن "وزارة الصحة تعمل على 3 مسارات: التنسيق مع مصرف لبنان لتحرير دعم فواتير الأدوية، والعمل مع المستوردين لضمان صرفها من المستودعات ومع نقابة الصيادلة لمواكبة صرف الدواء بشكل شفاف للمواطنين".

 

وعن ماراتون فايزر يومي السبت والأحد المقبلين، أشار الى أن "الهدف تشجيع الناس على الإقبال لأخذ اللقاح والمستهدفين هم الفئات العمرية ما فوق الـ55 عاما"، متمنيا "التسجيل على المنصة حتى تكون العملية سلسلة وسريعة، والتي ستشمل كل ذوي الإحتياجات الخاصة".

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