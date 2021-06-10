لقاء بين عون والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

الرئيس عون التقى الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد جاجان شاباجين مع وفد بحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ونوّه بالدعم الذي يقدمه الاتحاد للبنان وللصليب الاحمر اللبناني pic.twitter.com/tAhG3J5udJ
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 10, 2021
الرئيس عون التقى الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد جاجان شاباجين مع وفد بحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ونوّه بالدعم الذي يقدمه الاتحاد للبنان وللصليب الاحمر اللبناني pic.twitter.com/tAhG3J5udJ