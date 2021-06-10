لقاء بين عون والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد جاجان شاباجين مع وفد، في حضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، ونوه بالدعم الذي يقدمه الاتحاد للبنان وللصليب الاحمر اللبناني.

الرئيس عون التقى الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد جاجان شاباجين مع وفد بحضور رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ونوّه بالدعم الذي يقدمه الاتحاد للبنان وللصليب الاحمر اللبناني pic.twitter.com/tAhG3J5udJ — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 10, 2021