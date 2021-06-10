لبنان

لجنة المرأة والطفل بحثت في اقتراح قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر

Lebanon 24
10-06-2021 | 08:43
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عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة الدكتورة عناية عزالدين وحضور النواب: رولا الطبش، ادي دمرجيان، بكر الحجيري، قاسم هاشم، روجيه عازار، علي المقداد، انطوان حبشي، عدنان طرابلسي ومحمد نصرالله.


كما حضر عن وزارة العدل القضاة: أيمن أحمد، أنجيلا داغر ورزان الحاج شحادة، بالاضافة الى المستشارين القانونيين بول مرقص وفارس ابي خليل.


وبحثت اللجنة في اقتراح القانون المتعلق بحماية الأطفال من التزويج المبكر، واتفق المجتمعون على متابعة النقاش في جلسات لاحقة.
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