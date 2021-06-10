لبنان

مطرانا نيويورك ولوس انجلوس زارا كاريتاس وأكدا دعمهما المستمر لها للتخفيف من حدة الازمة الاجتماعية

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:25
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 زار راعي ابرشية مار مارون - نيويورك المطران غريغوري منصور وراعي ابرشية سيدة لبنان- لوس انجلوس المطران الياس زيدان المقر العام لرابطة كاريتاس لبنان في سن الفيل. وكان في استقبالهما رئيس الرابطة الأب ميشال عبود وعدد من المديرين والمسؤولين عن الأقسام والبرامج في الرابطة.

واطلع المطرانان على مختلف اعمال ومشاريع الرابطة في ظل الظروف الحالية الصعبة وتم البحث في سبل التعاون من اجل مساندة ومساعدة كاريتاس بمهامها.

وشكر الأب عبود " جميع الذين ساهموا وتبرعوا للرابطة من خلال أصحاب السيادة والجالية اللبنانية في الولايات المتحدة". وشدد على "أهمية هذا الدعم الذي سمح لكاريتاس في الوصول الى عدد كبير من العائلات ومساعدة الأفراد على مختلف الأصعدة أهمها المسكن والمأكل وترميم المنازل المتضررة من انفجار المرفأ وتسديد الرسوم المدرسية وغيرها".

بدوره اثنى المطران منصور على" جهود المتطوعين والموظفين والشبيبة وجميع القيميين على عمل كاريتاس الدؤوب" ، مشيرا الى انه" يعي الثقل الذي تحمله الرابطة في تحدي المحنة والظروف المأسوية لأجل الانسان في لبنان"، مؤكدا على دعم ومساندة الرابطة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية".

زيدان
من جهته، شدد المطران زيدان على" أهمية التعاون والتضامن لتخطي المرحلة الراهنة"، مشددا على ان " لا حدود للعطاء والمحبة".
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