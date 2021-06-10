لبنان

السفير السعودي استقبل المشرفية

Lebanon 24
10-06-2021 | 13:33
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم في مقر إقامته في اليرزة، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية.

وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات الراهنة محليا وإقليميا، وشؤون ذات الاهتمام المشترك.
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