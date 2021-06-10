لبنان

مستشفى البتول تشارك في ماراتون فايزر السبت والأحد المقبلين

Lebanon 24
10-06-2021 | 15:39
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 تشارك "مستشفى البتول" في "ماراتون فايزر" الذي تنظمه وزارة الصحة العامة وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، بالتعاون مع "الهيئة الصحية" و"اتحاد بلديات الهرمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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مستشفى البتول

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