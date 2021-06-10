مستشفى البتول تشارك في ماراتون فايزر السبت والأحد المقبلين

تشارك "مستشفى البتول" في "ماراتون فايزر" الذي تنظمه وزارة الصحة العامة وفق خطة اللجنة التنفيذية للقاح لعمر 55 عاما وما فوق، بالتعاون مع "الهيئة الصحية" و"اتحاد بلديات الهرمل".