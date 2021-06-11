لبنان

خرق بحري إسرائيلي جديد قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
11-06-2021 | 04:05
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 9/6/2021 اعتباراً من الساعة 17.53 ولغاية 17.56، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 240 متراً".
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