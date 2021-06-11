لبنان

الراعي إلتقى فرونتسكا

Lebanon 24
11-06-2021 | 05:40
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، المنسقة العامة الجديدة للامين العام للامم المتحدة يوانا فرونتسكا.
 
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البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

بكركي

يوانا فرونتسكا

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