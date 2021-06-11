"العاصفة الفولاذية 2021".. تمرين مشترك بين الجيش والقوات الأمم المتحدة (صور)

نفذت وحدات من لواءي المشاة الخامس والسابع وفوج التدخل الخامس، بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في منطقة الناقورة، تمريناً قتالياً باسم "العاصفة الفولاذية 2021"، استمر لمدة 5 أيام وتخللته رمايات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.ويأتي هذا التمرين في إطار تفعيل التعاون الميداني بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني.