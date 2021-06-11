لبنان

إشكال وإطلاق نار في الشلفة أبي سمراء

Lebanon 24
11-06-2021 | 18:09
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سُجّل اشكال فوري بين المدعو "ا.م " و "ي.ح" ليتطوّر لاحقاً الى تضارب. وقد أقدم الاول على اطلاق نار في الهواء من مسدس حربي وتدخّل المدعو "ع.م" في الاشكال لصالحه وأطلق النار في الهواء من سلاح حربي وفرّ بعدها الى جهه مجهولة و ذلك في محلة الشلفة ابي سمراء - طرابلس مشروع هرموش.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش و المخابرات الى مكان الاشكال وعملت على مداهمة منزل مطلقي النار حيث تمكنت الدورية من توقيفهما وضبط مسدس حربي بحوزته احدهم ليتمّ تحويلهم الى الجهات المختصه مع السلاح المضبوط لاجراء المقتضى بحقهم.

وعُرف ان سبب الاشكال ناتج على خلفية ركن سيارة.

وتجدر الاشارة الى ان الموقوف "ع.م" كان تحت رصد جهاز المخابرات لإقدامه في وقت سابق على اطلاق النار في الهواء امام مجمع الإصلاح بالإضافة الى كونه مطلوب بعدة عمليات اطلاق نار.
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