لبنان

حمادة ل"الأنباء" الكويتية: بري أعلن عن استمرار مبادرته

Lebanon 24
11-06-2021 | 18:30
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اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة ان "الملف الخارجي له علاقة بأزمة ملف تشكيل الحكومة".
ورأى انه "لو أراد اللبنانيون المعنيون بتشكيل الحكومة خصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أخذوا قرارا بالسير في تشكيل الحكومة فلا يمكن لأحد في الخارج أن يمنع ذلك، فالخارج يلتهي بمشاكله وأوضاعه، إلا نحن لا نلتفت الى مشاكلنا، لذلك البلد يغرق أكثر".
وأكد ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن عن استمرار مبادرته، وهو يبذل جهودا لتطبيقها عبر تذليل العقبات، ونحن نسعى معه في هذا الخصوص، لأننا جزء من هذا العمل، ونقوم بكل ما أوتينا من جهد وفاعلية مع كل الاطراف".
المصدر: الانباء الكويتية
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