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لبنان
التنصت شغّال
Lebanon 24
11-06-2021
|
21:30
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لوحظ ان كافة الأجهزة الأمنية وبدون اي اشارة قضائية وخلافاً لأحكام القانون، تقوم بالمراقبة والتنصّت على الاتصالات الهاتفية وعلى حركة الاتصالات، وتشمل انشطة التنصت لكافة الاجهزة فئة محددة من الناشطين والاعلاميين.
المصدر: نداء الوطن
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