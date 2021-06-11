التنصت شغّال

لوحظ ان كافة الأجهزة الأمنية وبدون اي اشارة قضائية وخلافاً لأحكام القانون، تقوم بالمراقبة والتنصّت على الاتصالات الهاتفية وعلى حركة الاتصالات، وتشمل انشطة التنصت لكافة الاجهزة فئة محددة من الناشطين والاعلاميين.