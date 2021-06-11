لبنان

تكليف من الفئة "ج"

Lebanon 24
11-06-2021 | 21:38
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تبيّن ان المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت هو من الفئة "ج" وهي فئة موازية للرتبة الثانية من الفئة الثالثة، فيما التكليف بمهام الفئة الاولى "أ" يجب ان يكون لمستخدم من الفئة الثانية "ب" .
المصدر: نداء الوطن
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