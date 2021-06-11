تكليف من الفئة "ج"

تبيّن ان المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت هو من الفئة "ج" وهي فئة موازية للرتبة الثانية من الفئة الثالثة، فيما التكليف بمهام الفئة الاولى "أ" يجب ان يكون لمستخدم من الفئة الثانية "ب" .

