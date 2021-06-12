حزب الله: ليس اسلوبنا الضغط على حلفائنا وغير حلفائنا

نقلت " الديار" عن مصادر مقربة من حزب الله ان الاتصالات لا تزال مستمرة في ملف تشكيل الحكومة وهذا يعني ان مبادرة بري لا تزال سارية كاشفة الى انه تم اجراء هيكلة عامة للحكومة عبر توزيع الحقائب على الطوائف والكتل السياسية انما العقد التي تمنع ولادة الحكومة لم تحل حتى اللحظة. ولفتت المصادر انه تم انجاز 90% من الهيكلة للحكومة في اللقاء الثاني بين الوزير باسيل والخليلين مشيرة الى ان لقاء ثالثا سيعقد ايضا بينهما في اليومين المقبلين.

وقالت المصادر ان حزب الله وسائر الافرقاء حريصون على ان يكون للبنان حكومة ولكن الشروط المتشددة المتبادلة بين الحريري وبين العهد والتيار الوطني الحر يعرقلان مسار التأليف علما ان حزب الله طالب علنا من الطرفين تقديم التنازلات من اجل مصلحة الشعب اللبناني.

وتابعت المصادر المقربة من حزب الله انه طالما ان الحريري هو الرئيس المكلف وطالما ان مبادرة بري مستمرة سندعم هذا التوجه اما من يطالب حزب الله بممارسة الضغط على حلفائه او اخصامه في السياسة من اجل تشكيل حكومة فبرأي المقاومة ان هذه الامور تدعو الى ممارسة الحكمة والتعقل داعية باقي الافرقاء الى الاحتذاء بالمثل.

وشددت ان حزب الله لا يستخدم وسيلة الضغط مع حلفائه وحتى مع غير حلفائه لاقناعهم بتشكيل حكومة او في اي مسألة اخرى لانه ليس اسلوبه. وتأكيدا على ذلك، قالت المصادر انه في وقت سابق اعلن حزب الله انه لا يريد ولا يسعى لتغييب اي فريق سياسي ولكن القوات لم تشارك في مسار تأليف الحكومة. وفي النطاق ذاته، دعا حزب الله الرئيس سعد الحريري الى عدم الاستقالة فور حصول ثورة 17 تشرين الاول 2019 قبل تشكيل حكومة بديلة انما الحريري لم يتجاوب. ولفتت ايضا ان المقاومة طلبت من حكومة حسان دياب التريث قبل الاستقالة بهدف تأمين حكومة تحل مكانها ولكن هذا الامر لم يحصل.

وانطلاقا من ذلك، اعتبرت المصادر المقربة من حزب الله ان الاخير اذا مارس الضغط بهدف تشكيل الحكومة سيقال انها حكومة حزب الله واذا تعرضت هذه الحكومة لعقوبات سيقال حدث ذلك نتيجة تدخل حزب الله وضغطه لتشكيل الحكومة علما ان حزب الله يشدد ان الضغط ليس اسلوبه.