لبنان

اذا "انتو Assurance" ما تتطمّنو …

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2021 | 01:30
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"ضمان او Assurance"؟ عبارة طالما سمعها من يضطر لدخول مستشفى لحالة عادية او لظرف طارئ" ولو كان المريض عم بنزف".

 

هذه العبارة كانت جواز العبور  الاول الى قلب "دهليز  المستشفى"، فمن يمتلك بطاقة تأمين يحظى "بنظرة وابتسامة" من موظف الاستقبال تسرّع الاهتمام به، فيما مريض "الضمان" عليه الانتظار " تا الله يفرجا".

 

هذا الواقع مرشح للتبدل في ضوء المعلومات التي تفيد ان عدة مستشفيات بدأت ترفض استقبال المرضى على حساب شركات التأمين، ولو كانت  "شركات بنت عيلة" والحجة ان قيمة تحصيل مستحقات استشفائهم من هذه الشركات ستتم وفق تسعيرة الضمان.

 

فيا صديقي المواطن  تضّرع الى ربك ان تبقى بصحة جيدة ولا تحتاج  الدخول الى مستشفى لانك قد تواجه بجملة ستتردد في المرحلة المقبلة" Assurance ? منعتذر ما فينا نستقبل" مريض الAssurance".

المصدر: لبنان 24

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