لبنان

انطلاق "ماراثون فايزر".. وأبيض يسأل: هل سيشهد لبنان موجة كورونا ثالثة؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 01:38
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انطلق صباح اليوم "ماراثون فايزر" الذي تنظّمه وزارة الصحة العامة لتلقيح فئتَيْ فوق الـ 55 عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة فوق الـ 16 عاماً بلقح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا"، وسط توافد كثيف للمواطنين. 
 
ويجري "ماراثون فايزر" اليوم وغداً من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً في مراكز التلقيح المعتمدة من قبل الوزارة. 
 
وتزامناً مع انطلاق الماراثون، غرّد مدير عام "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، الدكتور فراس أبيض، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "هل سيشهد لبنان موجة كورونا ثالثة كما بدأت تشهدها بعض الدول الأخرى؟ اليوم وغدًا، يمكننا جميعًا العمل على التخفيف من عواقب اية طفرة مستقبلية من خلال اللقاح وزيادة معدل المناعة في مجتمعنا. كل جهد نبذله الآن سينقذ الأرواح ويحافظ على الوظائف في المستقبل القريب. هيّا بنا!". 
 
 
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