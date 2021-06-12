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لبنان
وزير التربية يبرر التعيينات بـ"التكليف": لإنجاح الامتحانات الرسمية!
Lebanon 24
12-06-2021
|
01:48
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، بياناً برّر فيه التعيينات التي حصلت أخيراً بـ"التكليف" في الوزارة، لافتاً إلى أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، "قام بواجبه وكلف موظفين لملء الشواغر في مديرية التعليم الثانوي".
وقال البيان إنّه "نظرا للشغور الذي شمل مركزين مهمين في وزارة التربية، هما: مركز مدير التعليم الثانوي ورئيس دائرة التعليم الثانوي، بعد بلوغ الموظفة التي كانت تشغل المركزين معا السن القانونية للتقاعد، كان لا بد من ملء المركزين المذكورين بالموظفين المناسبين لإعطاء الوقت والاهتمام الكافي لكل وظيفة، لا سيما أن التعليم الثانوي هو قصة نجاح في التعليم الرسمي، كما أن أساتذة التعليم الثانوي وإدارته تتحمل أعباء كبيرة في التحضير ووضع الأسئلة والتصحيح وإصدار نتائج الامتحانات الرسمية. من هنا كان ملء هذين المركزين ملحا لإنجاح الامتحانات الرسمية ومواجهة استحقاقات تربوية أخرى".
وأضاف: "وبما أنه لا يمكن للموظف أن ينهض في الظرف الراهن بمركزين، لذلك تم اللجوء إلى تكليف أستاذ تعليم ثانوي ليكون مديرا للتعليم الثانوي بالتكليف، كما تم اختيار رئيسة قسم بالأصالة لتكون رئيسة لدائرة التعليم الثانوي بالتكليف، طالما أن التعيين الدائم غير متوافر راهنا، لا سيما أنه علينا إجراء الامتحانات في خلال أيام".
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