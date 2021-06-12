لبنان

مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن بعض البلدات بسبب الصيانة

Lebanon 24
12-06-2021 | 02:55
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "فرق الصيانة والتوزيع في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا، ستقطع مياه الري عن المشتركين في بعض البلدات ابتداء من صباح يوم الثلاثاء في 15/ 6/ 2021 ولمدة أربعة أيام، لإجراء صيانة عطل على الشبكة الرئيسية في بلدة عين المير قرب العين.

 

وأشارت المصلحة في بيانها الى البلدات التي ستتأثر التغذية بمياه الري فيها، هي: عين المير، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم و زغدرايا.

 

وطلبت المصلحة من المشتركين المستفيدين من مياه المشروع "أخذ التدابير اللازمة في ري محاصيلهم لحين إنهاء أشغال الصيانة المطلوب تنفيذها".

 

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