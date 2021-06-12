لبنان

عبود التقى سفير تركيا وجال مع سفير اليابان ومسؤولة في الامم المتحدة في بيروت

Lebanon 24
12-06-2021 | 09:58
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استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي وفدا من منسقية "تيار المستقبل" في بيروت برئاسة المنسق المحامي عمر الكوش، وبحث معهم شؤونا ادارية وانمائية تخص العاصمة بيروت.

 

ونوه الوفد بـ "الجهود التي بذلها ويبذلها المحافظ عبود في خدمة مدينة بيروت"، مؤكدين "دعمهم الكامل للإجراءات التي اتخذها المحافظ أخيرا لجهة تفعيل حملة قمع المخالفات و إزالة التعديات على الملك العام التي تشهدها العاصمة وتهدف الى إزالة الضرر وإبعاده عن أهل المدينة وسكانها لتبقى بيروت كما عهدناها دائما عروس المدن وست الدنيا".

 

كما استقبل عبود السفير التركي علي بارش أولوسوي، وتم التباحث في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون والتواصل الإيجابي بين بيروت وأنقرة في العديد من المجالات .

 

وكان عبود جال برفقة السفير الياباني تاكيشي اوكوبو ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat" ميمونة محمد شريف، وجمعية "Live Love" في المناطق التي تضررت بشكل كبير جراء انفجار مرفأ بيروت.

 

واستهلت الجولة سيرا على الأقدام من منطقة الاشرفية - شارع الحكمة والشوارع والأحياء المحيطة وصولا الى مار مخايل، الجميزة، للاطلاع على المشروع الممول من دولة اليابان، الذي هو كناية عن ترميم 15 مبنى تراثيا متضررا من انفجار 4 آب، ليكون في مثابة حي وشارع نموذجي متفرع من "درج غلام".

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