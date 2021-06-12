لبنان

بقبضة قوى الأمن.. عصابة تروّج عملة مزيفة بطريقة احتيالية مُبتكرة

Lebanon 24
12-06-2021 | 04:34
A-
A+
Doc-P-832421-637590950334935392.jpg
Doc-P-832421-637590950334935392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: 
 
"بتاريخ 6-5-2021، أقدم مجهولون على تنفيذ عملية إحتيالية بحق إحدى الشركات التجارية، من خلال شراء أدوات كهربائية، واستلامها في محل تم استئجاره في مدينة صيدا -لهذه الغاية- في اليوم ذاته لتنفيذهم العملية، وقبل أن يتم توقيع عقد إيجار المحل، وذلك بهدف عدم كشف هويّاتهم، ودفعوا ثمن البضاعة أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة /2300/ دولار أميركي، ومن ثم نقلوا البضاعة قبل مغادرتهم المحل إلى جهةٍ مجهولة.

 بتاریخ 29-5-2021، تمّ تنفيذ عملية مشابهة في مدينة صيدا أيضا من خلال شراء كمية من الأدوات الكهربائية بقيمة /2600/ دولار أميركي مزيّفة من شركة تجارية أخرى، ولكن في هذه العملية جرى تفريغ البضاعة مباشرةً من آلية الشركة إلى سيّارة "بيك أب" مستخدمة من قبل أفراد العصابة.

نتيجةً للمتابعة وعمليات الرصد، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد السيارة المستخدمة في العملية الأولى ومعرفة هويّة مالكيها، والمنفّذَين، ومكان إقامتهما ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاریخ 2-6-2021، وبناءً على إشارة القضاء المختص، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة -بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان- ضمن قضاء كسروان، كلاً من:

ش. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)
خ. ر. (من مواليد عام 1973، لبناني)
سُلّم الموقوفان مع سيارتَين مستخدمتَين في العمليتَين، الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورّط ثالث".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:50 | 2021-06-12
06:35 | 2021-06-12
06:34 | 2021-06-12
06:24 | 2021-06-12
06:17 | 2021-06-12
06:00 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website