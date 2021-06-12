الحريري في دار الفتوى.. خلوة مع دريان واجتماع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى دار الفتوى للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعقد معه خلوة انتقلا بعدها للمشاركة في الاجتماع حيث يتناول البحث اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولا سيما ملف تشكيل الحكومة.