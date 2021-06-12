صيدليات حلبا وعكار وبعلبك التزمت بالإقفال

إلتزم أصحاب الصيدليات في حلبا وعكار بالإضراب لليوم الثاني على التوالي، باستثناء عدد ضئيل منها خرق قرار الإضراب ولم يلتزم، احتجاجا على الوضع المزري الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي، ولمطالبة المعنيين بحلول سريعة بدعم قطاعهم ووقف الإحتكار من قبل مستوردي الأدوية والشركات.

كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن صيدليات المنطقة التزمت لليوم الثاني على التوالي قرار الإضراب، فأقفلت أبوابها احتجاجا على شح الأدوية التي تسلم إليها من المستودعات وشركات التوزيع، وانقطاع العديد من الأصناف، إضافة إلى ندرة حليب الأطفال.