لبنان

في أبي سمراء...اقترب من إحدى الفتيات وهذا ما فعله

Lebanon 24
12-06-2021 | 12:06
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أقدم مجهول على متن دراجة نارية بنشل هاتف خليوي من يد إحدى الفتيات أثناء تواجدها في محلة مفرق بارود منطقة أبي سمراء - طرابلس، ليفر بعدها الى جهه مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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أبي سمراء

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