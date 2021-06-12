في أبي سمراء...اقترب من إحدى الفتيات وهذا ما فعله

أقدم مجهول على متن دراجة نارية بنشل هاتف خليوي من يد إحدى الفتيات أثناء تواجدها في محلة مفرق بارود منطقة أبي سمراء - طرابلس، ليفر بعدها الى جهه مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".