ارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة





- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها في المناطق الساحلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.