لبنان

على مساحة أكثر من 700 متر مربع...مستشفى رزق يفتتح غرفة الطوارئ الجديدة

Lebanon 24
12-06-2021 | 05:36
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افتتح المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق قسم طوارئ جديد يمتدّ على مساحة تتجاوز الـ700 متر مربع.
سوف يضمن القسم الجديد والمتكامل تمامًا والشامل مع وحدة التصوير الطبي المدمجة عبر الأشعة المقطعية والأشعة السينية الرقميّة وأشعّة الموجات فوق الصوتية والوحدة المتنقلة، التميّز الطبي والكفاءة والراحة إضافة سلامة المرضى.
وقد أقيم حفل الافتتاح بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوّض، والمدير الطبي للمركز الدكتور جورج غانم، والرئيس التنفيذي للمركز السيّد سامي رزق، ومدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو بالإضافة إلى العديد من الأطباء وممثّلي وسائل الإعلام.
في هذه المناسبة، قال الدكتور معوّض: "وفاءً لوعدنا الطب بإنسانيّة، وكدليل على إيماننا الكبير ببلدنا، لم يسعنا في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق سوى متابعة سعينا الدائم لتوفير مجموعة خدمات طوارئ من الدرجة الأولى للشعب اللبنانيّ العزيز."
 
 
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