أثار منع تصدير المنتجات الزراعية للسعودية مدار بحث بين فهمي ونقابة مالكي الشاحنات

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي قبل ظهر اليوم في مكتبه، وفدًا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان بحضور رئيس النقابة عمر أحمد العلي.وخلال اللقاء، عرض الوفد للوضع الصعب الناتج عن توقف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وبشكل خاص الى المملكة العربية السعودية.وأبدى الوفد استعداده لإصلاح آلة السكانر الموجودة عند نقطة المصنع وتقديم الصيانة اللازمة لها، والمساعدة في تفتيش البضائع بإشراف الجمارك والاجهزة المعنية قبل توضيبها في الشاحنات المبردة لتصديرها.