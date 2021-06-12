لبنان

دهم مستودع للمحروقات... صاحبه على صلة بشخصية نافذة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-06-2021 | 06:17
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دهم جهاز امني  مخزنا في احدى بلدات عكار الحدودية تعود ملكيته لشخص على صلة بشخصية سياسية نافذة، وعثر في المخزن على كمية من المحروقات تكفي المنطقة لعدة اشهر.
ووفق مصادر معنية فإن صاحب المستودع  تمكن من الفرار ويجري البحث عنه. كما تقوم القوى الامنية  بضبط  نقاط حدودية  غير شرعية في المنطقة  تستخدم للتهريب لصالح الشخصية النافذة عينها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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