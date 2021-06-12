لبنان

الحريري من دار الفتوى: البلد يتدهور و"منرجع منحكي"

Lebanon 24
12-06-2021 | 06:24
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شارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، ظهر اليوم، في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى، حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وبعد خلوة جمعته مع دريان، انتقلا للمشاركة في اجتماع المجلس الذي بحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولاسيما ملف تشكيل الحكومة.

ولدى مغادرته الاجتماع اكتفى الحريري بالقول للصحافيين: "جئت الى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بناء ومهم خلال الاجتماع. البلد يشهد تدهورا سياسيا واقتصاديا كل يوم. عيني على البلد وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار خلال اجتماع المجلس، وان شاء الله نعود ونتكلم لاحقا".
 
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