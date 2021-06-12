وزير الصحة: "نحن حدكم"

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"تخطينا العشرة ألاف لقاح اليوم حتى الآن ولا سقف لعدد الراغبين ضمن الفئات المشمولة بالماراثون اليوم والغدشكراً لثقتكم بوزارة الصحة العامةنحن حدكم".