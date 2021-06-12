لبنان

وزير الصحة: "نحن حدكم"

Lebanon 24
12-06-2021 | 13:34
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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"تخطينا العشرة ألاف لقاح اليوم حتى الآن ولا سقف لعدد الراغبين ضمن الفئات المشمولة بالماراثون اليوم والغد 
شكراً لثقتكم بوزارة الصحة العامة  
نحن حدكم".
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حمد حسن

وزارة الصحة

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