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لبنان
وزير الصحة: "نحن حدكم"
Lebanon 24
12-06-2021
|
13:34
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غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
"تخطينا العشرة ألاف لقاح اليوم حتى الآن ولا سقف لعدد الراغبين ضمن الفئات المشمولة بالماراثون اليوم والغد
شكراً لثقتكم بوزارة الصحة العامة
نحن حدكم".
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