في عكار...فقد السيطرة على سيارته وهذه البقية

أصيب المواطن "ع.س" من بلدة الدورة بعكّار إثر حادث سير وقع على طريق عام عيات - الدورة بعد أن فقد السيطرة على سيارته من نوع فان لنقل الركاب حيث اصطدم بسيارة أخرى، وفق ما نقلت مندوبة "لبنان 24".



وقد تولى مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.