في حلبا...وجد أن المحروقات لا تتوفر في إحدى المحطات فقام بهذا التصرف

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع ظهر اليوم على محطة حدّارة للمحروقات على طريق عام حلبا مفرق الحصنية حيث أقدم المدعو "أ.ع" بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربيّ نتيجة عدم توفر محروقات في المحطة وتعبئة سيارته.وعلى الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال.