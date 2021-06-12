لبنان

في حلبا...وجد أن المحروقات لا تتوفر في إحدى المحطات فقام بهذا التصرف

Lebanon 24
12-06-2021 | 13:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً وقع ظهر اليوم على محطة حدّارة للمحروقات على طريق عام حلبا مفرق الحصنية حيث أقدم المدعو "أ.ع" بإطلاق النار في الهواء من مسدس حربيّ نتيجة عدم توفر محروقات في المحطة وتعبئة سيارته.

وعلى الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال.
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