لا لقاءات جديدة مع الخليلين.. باسيل متمسّك بشروطه

أفادت معلومات "الجديد" أن لا لقاءات جديدة بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لأن لا تقدم حصل على مدى لقاءين سابقين، وباسيل متمسّك بشروطه ولا تجاوب مع مسعى الخليلين لحل العقد.