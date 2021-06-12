لبنان

بزي: جائحة الذل والإحباط والفقر أشد من جائحة كورونا

Lebanon 24
12-06-2021 | 07:58
A-
A+
Doc-P-832480-637591067604692810.jpg
Doc-P-832480-637591067604692810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله في مكتبه في مدينة بنت جبيل رؤساء بلديات جنوبية وفاعليات تربوية ومواطنين من القضاء، ان جائحة الذل والإحباط والفقر التي يعانيها الشعب اللبناني بما فيها نيران القهر والإذلال والانكسار واليأس التي تشتد على يومياته، هي أخطر بكثير من جائحة كورونا، فعلى الأقل اللقاح متوفر للفيروس، بينما لا يمتلك المعنيون عقار الرحمة ولا الشفقة ولا حتى حس المسؤولية الأخلاقية".

وقال: "نتطلع مع غالبية اللبنانيين الى التجاوب مع مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته الأمل الأول والأخير لدفع أصحاب الشأن باتجاه تسهيل تأليف الحكومة. ندرك صعوبة المهمة، ليس لعيب في مقاربتنا وجديتنا وصدق نوايانا، بل لعيوب عند غيرنا، وما أكثرها، وهي لن تؤدي الا الى تحطيم الشعب وانهيار الدولة".

وجال بزي في مركزي التلقيح في مستشفيي بنت جبيل الحكومي وتبنين الحكومي برفقة مديري المستشفيين الدكتور توفيق فرج والدكتور محمد حمادي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2021-06-12
14:03 | 2021-06-12
13:47 | 2021-06-12
13:31 | 2021-06-12
13:11 | 2021-06-12
13:06 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website