اعتماد هذا المستشفى كمركز للتلقيح اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي في بيان، إعتماد المستشفى كمركز للتلقيح (Astrazeneca) من قبل وزارة الصحة العامة.ودعت الاهالي والمقيمين الى الاقبال على التسجيل عبر منصة وزارة الصحة.وأشارت الى أن "العمل يبدأ اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء المقبل في 15 الحالي من الثامنة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".وطلبت من الراغبين بأخذ اللقاح إحضار الهوية أو إخراج قيد أو جواز السفر الذي استعمل في التسجيل على المنصة، مع التزام الاجراءات الوقائية من كورونا.