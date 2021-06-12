في عكار...تدهورت السيارة وهذه النتيجة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريحين إثر حادث سير على الطريق العام التي تربط بلدتيّ حرار - والقريات بعكّار حيث تدهورت سيارة داخل منحدر تحت الطريق فيما عملت فرق البحث والإنقاذ في الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجريحين إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج.وقد وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة.