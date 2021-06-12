انطلاق الماراتون الثالث لـ"فايزر".. والإقبال جيد

انطلقت صباح اليوم، المرحلة الثالثة من ماراتون فايزر الذي تنظمه وزارة الصحة في مختلف المناطق، للفئة العمرية من 55 عاما وما فوق ولذوي الحاجات الخاصة من 16 عاما وما فوق.وفي المتن، انطلق عند الثامنة صباحا "ماراتون فايزر" في المركزين المعتمدين في "سيتي مول" الدورة بإدارة الصليب الاحمر ومستشفى ضهر الباشق الحكومي، بعد استكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية لإتمام العملية، على أن تستمر حتى السادسة مساء.وأشار مدير المستشفى الدكتور روجيه حاموش الذي يشرف على عملية التلقيح، الى أن "حركة الاقبال كثيفة، إنما واجهتنا بعض العراقيل، مما أخر سير العملية بسبب بعض المواطنين الذين سبق وتلقوا الجرعة الاولى من لقاح أسترازينيكا ويرغبون اليوم بتلقي لقاح فايزر، فوجب عليهم إعادة التسجيل على منصة وزارة الصحة لكي يتمكنوا من ذلك، بالإضافة الى أن ذوي الحاجات الخاصة أيضا، يجب عليهم التسجيل على المنصة وإرفاق طلبهم ببطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية".وحث المواطنين على "ضرورة تلقي اللقاح سواء فايزر أو أسترازينيكا، لتحقيق المناعة المجتمعية"، مشددا على أن "الأعراض الجانبية للقاح تبقى ضئيلة بالنسبة الى الإصابة بالوباء والمخاطر التي يتعرض لها المصاب".بعبدابدوره، شدد المدير العام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الدكتور فريد صباغ على أن "نسبة الاقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا عالية جدا في اليوم الأول لماراتون فايزر، وفاقت المتوقع".وقال: "المواطنون الراغبون بالتلقح، توافدوا منذ السادسة صباحا، في حين أن الطاقم الطبي والتمريضي، استكمل كل الاستعدادات، بمساعدة متطوعي ال NGOS، وبلغ عدد متلقي لقاح فايزر زهاء 300 مواطن".وختم: "ماراتون فايزر يسير بشكل ممتاز في يومه الأول من دون أن تشوبه أي شائبة، باستثناء بعض المواطنين من ذوي الحاجات الخاصة الذين لم يكونوا مسجلين على منصة وزارة الصحة، ولكن عالجنا الأمر وحصل جميع الموجودين على اللقاح. أما عملية التلقيح فستستمر حتى السادسة مساء لتشمل كل المواطنين الذين ينتظرون دورهم".الشوفويشهد مستشفى سبلين الحكومي منذ الصباح، إقبالا كثيفا للمواطنين، ويشرف على عملية التلقيح مدير المستشفى الدكتور ربيع سيف الدين والدكتورة منال حجاوي مراد، وسط تنظيم لعناصر من شرطة بلدية سبلين واتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي وقوى الأمن الداخلي والجيش، أما تكاليف منصة التلقيح فيمولها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، واللقاحات تؤمنها وزارة الصحة.وأكد سيف الدين أن "الإدارة في المستشفى أنجزت التحضيرات والاستعدادات لهذا الماراتون منذ أيام، إلا أننا لم نكن نتوقع هذا الكم الهائل من المواطنين الذين توافدوا باكرا إلى المستشفى لتلقي لقاح فايزر". وشدد على أن "اللقاحات متوافرة، وفي حال احتجنا للمزيد خلال الماراتون، فالوزارة ستؤمنها".وقال: "نشكر لوزير الصحة وكذلك لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ولرئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، متابعتهما وجهودهما في تحقيق النهوض والتنمية للمنطقة، والشكر لرئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار وبلدية سبلين وقوى الأمن والجيش".بعلبكوفي بعلبك، استقبل مستشفى بعلبك الحكومي وقاعة اتحاد بلديات بعلبك، بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، الراغبين بالتلقيح، وطلب المركزان من الراغبين بالحصول على اللقاح "إبراز مستند التسجيل على منصة Covax مع كلمة المرور، وإحضار الهوية أو جواز السفر أو إخراج قيد فردي جديد أو مستند إقامة، على أن يستفيد من التلقيح من لم يحصل على موعد مسبق لتلقي اللقاح على منصة الوزارة".وأشار مدير مستشفى بعلبك الدكتور عباس شكر إلى أن "الإقبال جيد، وثمة فريق يهتم بتنظيم التسجيل على المنصة، والتواصل مستمر مع المعنيين في وزارة الصحة لتحقيق هدف التمنيع المجتمعي". وتمنى على المواطنين ضمن الفئة العمرية المستهدفة "المبادرة لتلقي اللقاح الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس".بدوره قال الدكتور محمد عبيد: "أعدت الهيئة الصحية الإسلامية كل التحضيرات لإنجاح الماراتون الثالث في اتحاد بلديات بعلبك. استفدنا من التجربة السابقة، وعمم على البلديات والاتحادات البلدية والفاعليات، أن يكون الإقبال على مراكز التلقيح بشكل تدريجي، حتى لا نشهد ازدحاما".وتحدث عن "مشكلة تأخر تلقي الرسائل النصية عند إدخال ذوي الحاجات الخاصة على المنصة، وكان هناك تواصل مع وزارة الصحة التي عالجت هذه المشكلة التقنية بسرعة".النبطيةوجال محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه يرافقه رئيس مصلحة الصحة في النبطية الدكتور علي عجرم والمدير العام لمستشفى نبيه بري الحكومي الدكتور حسن وزني في القسم المخصص للقاح فايزر في المستشفى.ونوه فقيه ب "الإقبال والأجواء المريحة والمشجعة... وهناك اجراءات ممتازة وتعاون وانتظام في تسيير أمور المواطنين من الفرق الطبية والمتطوعة الموجودة في مراكز التلقيح، ومستشفى نبيه بري الحكومي حيث بدأت جولتنا اليوم، بات من المراكز التي تملك خبرة واسعة ومميزة في عملية مواجهة فيروس كورونا، من حيث التعامل مع المصابين".وأعلن وزني أن "المستشفى اتخذ كل الاستعدادات والإجراءات لانطلاق هذين اليومين من التلقيح، فالتنظيم مقبول جدا، وننتظر أعدادا من المواطنين لتلقي اللقاح، وخصصنا مدخلا خاصا لذوي الحاجات الخاصة، وهناك فريق يستقبلهم ويتعامل معهم لحين تلقي اللقاح والاستراحة ثم المغادرة".وفي مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، شهد القسم الذي خصص لاستقبال المواطنين إقبالا كثيفا، وعملت فرق تمريضية على تسجيل الاسماء وتقديم اللقاح ومراقبة المتلقحين لحوالى ربع ساعة قبل ان يسمح لهم بالمغادرة.وأعلن مدير العلاقات العامة في المستشفى الزميل رائف ضيا أن "إقبالا يسجل منذ الصباح، والمركز بجهوزية تامة لاستقبال كل الراغبين بأخذ اللقاح طيلة هذا اليوم حتى السادسة مساء اضافة الى يوم غد". ودعا الى "ضرورة أخذ اللقاح للتخلص من الوباء".مرجعيونوشهد مركز الهيئة الصحية الإسلامية في الخيام، وهو المركز الوحيد في قضاء مرجعيون، منذ الثامنة صباحا، ازدحاما كبيرا للمواطنين الراغبين بأخذ اللقاح، في حين تجهد الفرق الصحية للهيئة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأهالي.صيداوفي صيدا، اعتمد مستشفى صيدا الحكومي والمستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق، مركزين للتلقيح.ومنذ الثامنة صباحا، بدأ المواطنون يتوافدون بكثافة لتلقي اللقاح، إلا أن مستشفى صيدا الحكومي شهد منذ السابعة صباحا ازدحاما كبيرا، مما تسبب ببعض الإرباك والضغط والبطء في عملية التلقيح، قبل أن يعمل رئيس المستشفى الدكتور احمد الصمدي وفريق العمل على التسريع في التلقيح ليصل أعداد الذين توافدوا حتى العاشرة قبل الظهر إلى 360 شخصا.وزار المركز وفد من وزارة الصحة ساعد في تسريع عملية التلقيح وتخفيف ضغط التسجيل على المنصة. كذلك تفقد رئيس لجنة لقاح كورونا الدكتور عبدالرحمن البزري سير العملية في المركز برفقة رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور احمد الصمدي.وبعد الجولة قال البزري: "نلاحظ أن هناك إقبالا جيدا على مراكز التلقيح في ماراتون فايزر الذي يشمل معظم المراكز في المناطق، وحتى الحادية عشرة تجاوز عدد الملقحين الستة آلاف و300 ملقح، ونأمل أن تصل الأرقام الى أعلى من ذلك بكثير. وكما نشهد هنا في مستشفى صيدا الحكومي، هناك عدد كبير من اللبنانيين وغير اللبنانيين يريدون تلقي اللقاح، وفي هذا خطوة جيدة لرفع مستوى المناعة المجتمعية. هذه الخطوات هي لتشجيع المواطنين على اللقاح، وحتى هذه اللحظة نسبة التلقيح تجاوزت 14 في المئة، واذا ما صححنا الارقام الاحصائية الاساسية التي بنيت عليها الاحصاءات، فان نسبة التلقيح أعلى من ذلك، وهذا يدل على أننا نكتسب مناعة مجتمعية تدريجية نحن بأمس الحاجة إليها في فصل الصيف الذي نأمل ان يكون مؤشرا لاستعادة نهوض الدورة الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتخفيف معاناة الناس ليس فقط من المرض وإنما من الواقع الاجتماعي الصعب".وختم: "ندعو المواطنين الى عدم التردد في أخذ اللقاح، فهناك حملة لمحاولة تضليل الرأي العام بالنسبة إلى اللقاحات وسلامتها. اللقاحات هي أحد الحلول لا بل الحل الوحيد للخروج من أزمة الوباء، وما نراه اليوم في لبنان من انتصار على كورونا، ولو كان انتصارا تدريجيا، يدل على أن هذا الملف هو الوحيد الذي تمكنا من تحقيقه بنجاح في حين فشلنا بملفات أخرى".الصمديوأوضح الصمدي أن "التنظيم كان مسبقا، إلا أننا تفاجأنا بالأعداد الكبيرة من اللبنانيين وغير اللبنانيين منذ الصباح، بدأت بالتوافد مما تسبب ببعض التأخير والضغط، ولكن عالجنا الموضوع والعملية تستكمل الآن بسلاسة". وشدد على "ضرورة أن يتقدم الجميع لتلقي اللقاح، لأنها فرصة لتعزيز المناعة المجتمعية".الترياقيوفي المستشفى التركي، لفتت رئيسة مجلس الإدارة منى الترياقي الى أن "المركز شهد ازدحاما منذ الصباح، ويمكن وصف الإقبال بالمقبول. الأمور تسير بسلاسة، إذ واجهتنا صباحا بعض المشكلات التقنية بسبب الازدحام، ولكن عالجناها على الفور. وحتى الظهر لقحنا زهاء مئة شخص، وطبعا الاعداد إلى تزايد مع تقدم النهار. وبالنسبة إلى ذوي الحاجات الخاصة، لاحظنا أن هناك إقبالا من هذه الفئة وان كان خجولا، وهناك فريق ضمن المركز جاهز لمساعدتهم منذ دخولهم المركز وحتى خروجهم منه". وشددت على "أهمية التلقح، وخصوصا أنها خطوة على طريق القضاء على الفيروس حتى تعود بإذن الله الحياة الى طبيعتها".صوربدوره شارك مستشفى جبل عامل في صور بالماراتون، وسط إجراءات وترتيبات لوجستية. وشهد المستشفى إقبالا كبيرا لأخذ اللقاح. وأوضح المدير الدكتور وليد مروة أن "عملية التلقيح تسير بهدوء".وجال رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال على المراكز المعتمدة من وزارة الصحة، وبدأ بمستشفى جبل عامل حيث التقى مروة واطلع منه على سير العملية، وانتقل الى مستشفى قانا الحكومي ومستشفى جويا الرعائي، وكان لقاء مع المشرفين والمسؤولين والفرق المتطوعة ومعالجة بعض المشاكل المتعلقة بالمنصة الإلكترونية. ولغاية الثالثة والنصف بعد الظهر تلقح 417 شخصا في مستشفى جبل عامل، و221 شخصا في مستشفى قانا و178 شخصا في مستشفى جويا.وحث غزال المواطنين على التلقح للمساهمة في الخطة الوطنية للسيطرة على وباء كورونا.الكورةوفي جامعة البلمند، انطلق الماراتون في حضور رئيس المركز الدكتور يوسف باسيم الذي أشار إلى أن "الإقبال كثيف جدا والعدد أكثر من المتوقع". وأوضح أن "المركز نظم خطا خاصا لذوي الحاجات الخاصة، ويقدم مساعدات للمواطنين الذين ينتظرون دورهم".طرابلسمن جهتها، تشارك طرابلس في الماراتون من خلال مستشفى طرابلس الحكومي والمستشفى الإسلامي، ويتوالى منذ الصباح وصول المواطنين لتلقي اللقاح. وشدد مدير مستشفى طرابلس ناصر عدرة على أن "الأجواء جيدة جدا".الضنيةوانطلق الماراتون في مستشفى سير الضنية الحكومي، وسط حضور لافت للمواطنين الذين توافدوا من مختلف بلدات القضاء وقراه لتلقي اللقاح، بإشراف مدير المستشفى الدكتور بشار جمال وطبيبة القضاء الدكتورة بسمة شعراني ورئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى وأعضاء الجسم الطبي والتمريضي والإداري والعاملين في المستشفى.