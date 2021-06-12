بلبلة وخوف من انتشار مسلّح في أسواق طرابلس...ولكن هذا ما تبين

انتشر على مجموعات الواتساب خبر مفاده إغلاق المحلات في سوق النحاسين وبعض المحلات في سوق البازركان في طرابلس، وذلك بعد ورود أخبار عن توتر وظهور مسلح في المنطقة.





على اثر ذلك، قام الجيش بتسير دورياته حيث انتشر في المنطقتين المذكورتين.



وتبين لاحقاً أن ما يتم تداوله هو عار من الصحه تماماً ولا وجود لأي إشكال أو ظهور مسلح. وقد أدى انتشار الخبر إلى خلق أجواء من البلبة والخوف لدى المواطنين وأهالي المنطقة.على اثر ذلك، قام الجيش بتسير دورياته حيث انتشر في المنطقتين المذكورتين.وتبين لاحقاً أن ما يتم تداوله هو عار من الصحه تماماً ولا وجود لأي إشكال أو ظهور مسلح.