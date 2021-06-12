لبنان

بلبلة وخوف من انتشار مسلّح في أسواق طرابلس...ولكن هذا ما تبين

Lebanon 24
12-06-2021 | 08:27
A-
A+
Doc-P-832488-637591087366051790.jpg
Doc-P-832488-637591087366051790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر على مجموعات الواتساب خبر مفاده إغلاق المحلات في سوق النحاسين وبعض المحلات في سوق البازركان في طرابلس، وذلك بعد ورود أخبار عن توتر وظهور مسلح في المنطقة.
 
وقد أدى انتشار الخبر إلى خلق أجواء من البلبة والخوف لدى المواطنين وأهالي المنطقة.

على اثر ذلك، قام الجيش بتسير دورياته حيث انتشر في المنطقتين المذكورتين. 

وتبين لاحقاً أن ما يتم تداوله هو عار من الصحه تماماً ولا وجود لأي إشكال أو ظهور مسلح.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2021-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2021-06-12
14:03 | 2021-06-12
13:47 | 2021-06-12
13:31 | 2021-06-12
13:11 | 2021-06-12
13:06 | 2021-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website