لبنان

في البيرة...تدهور فان لنقل الطلاب و"الله ستر"

Lebanon 24
12-06-2021 | 13:32
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أصيب طفلان بجروح ورضوض إثر تدهور فان لنقل الطلاب على طريق عام بلدة المجدل - البيرة بعكّار وذلك بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد وصفت حالتهما الصحية بالجيدة فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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