في البيرة...تدهور فان لنقل الطلاب و"الله ستر"

أصيب طفلان بجروح ورضوض إثر تدهور فان لنقل الطلاب على طريق عام بلدة المجدل - البيرة بعكّار وذلك بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد وصفت حالتهما الصحية بالجيدة فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.