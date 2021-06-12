25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دوريات مكثفة للأمن العام جنوبا الزمت شركات ومحطات بيع الوقود للزبائن
Lebanon 24
12-06-2021
|
09:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كثف المكتب الإقليمي للأمن العام جنوبا دورياته في صيدا وجزين وصور والزهراني، على الشركات الأساسية الموزعة لمادة البنزين والمحطات، لا سيما تلك التي امتنعت عن بيعها للزبائن، والزمتها تلبية حاجة المواطنين.
ويستمر الأمن العام بدورياته في المناطق اللبنانية كافة، لالزام الشركات والمحطات توفير الوقود للمستهلكين تحت طائلة محاسبة المخالفين بالتوقيف وختم المكان بالشمع الاحمر، والعمل على تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم.
تابع
الأكثر قراءة
الصور الأولى للعروس جيسيكا عازار
Lebanon 24
الصور الأولى للعروس جيسيكا عازار
14:47 | 2021-06-11
11/06/2021 02:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري ساحرة بالأحمر في زفاف جيسيكا عازار.. رقصت وغنت والعروس قبلت يدها بعفوية (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري ساحرة بالأحمر في زفاف جيسيكا عازار.. رقصت وغنت والعروس قبلت يدها بعفوية (فيديو)
02:00 | 2021-06-12
12/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)
02:00 | 2021-06-12
12/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير بريطاني عن "لعنة لبنان": أسابيع حاسمة ودور كبير للجيش
Lebanon 24
خبير بريطاني عن "لعنة لبنان": أسابيع حاسمة ودور كبير للجيش
03:30 | 2021-06-12
12/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 15 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 15 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
02:37 | 2021-06-12
12/06/2021 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:29 | 2021-06-12
هجوم مسلح يطال مركزاً للجيش في البقاع.. إليكم التفاصيل
14:03 | 2021-06-12
فهمي يكشف: هناك أجهزة خارجية كانت تسعى لإشعال حرب في لبنان
13:47 | 2021-06-12
حادثة مقتل شاب من آل المقداد تتفاعل.. احتجاج وقطع طريق بعلبك - الهرمل
13:31 | 2021-06-12
المشرفية: 3400 شخصاً من ذوي الحاجات الخاصّة تلقّحوا فايزر اليوم
13:11 | 2021-06-12
ماذا جاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري اليوم؟
13:06 | 2021-06-12
الجيش يوضح: هذا ما جرى في رأس بعلبك
فيديو
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
08:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. لحظة لقاء أب بابنه بعد 58 عاماً من الفراق! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. لحظة لقاء أب بابنه بعد 58 عاماً من الفراق! (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact