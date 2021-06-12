دوريات مكثفة للأمن العام جنوبا الزمت شركات ومحطات بيع الوقود للزبائن

كثف المكتب الإقليمي للأمن العام جنوبا دورياته في صيدا وجزين وصور والزهراني، على الشركات الأساسية الموزعة لمادة البنزين والمحطات، لا سيما تلك التي امتنعت عن بيعها للزبائن، والزمتها تلبية حاجة المواطنين.ويستمر الأمن العام بدورياته في المناطق اللبنانية كافة، لالزام الشركات والمحطات توفير الوقود للمستهلكين تحت طائلة محاسبة المخالفين بالتوقيف وختم المكان بالشمع الاحمر، والعمل على تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم.