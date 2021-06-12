فرنجية يغرّد عن 13 حزيران.. ماذا قال؟

غرّد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"شهادتكم فعل تكريس للإيمان بلبنان الحر الموحد.

ونحن اليوم نستعيد ذكراكم أكثر تمسكا بوحدة هذا الوطن وحريته ازاء ما يواجهه من تحديات ومخاطر. ١٣ حزيران".