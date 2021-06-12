لبنان

فرنجية يغرّد عن 13 حزيران.. ماذا قال؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 10:16
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غرّد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"شهادتكم فعل تكريس للإيمان بلبنان الحر الموحد.
ونحن اليوم نستعيد ذكراكم أكثر تمسكا بوحدة هذا الوطن وحريته ازاء ما يواجهه من تحديات ومخاطر.  ١٣ حزيران".
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فرنجية

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